Un ladro è morto folgorato mentre rubava cavi di rame con un complice. L'episodio è accaduto ad Eboli in via Pezzagrande e il ladro con il complice stava rubando cavi elettrici da una cabina dell'Enel. Sul posto i soccorritori e le forze dell'ordine che non hanno potuto far altro che costatare il decesso dell'uomo. Ferito un altro uomo che stava aiutando il ladro a rubare i cavi elettrici. © RIPRODUZIONE RISERVATA