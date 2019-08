Giovedì 29 Agosto 2019, 06:15

Dalla provincia di Modena per rubare mance: preso il ladro seriale. Doveva essergli sembrata un’operazione facile, facile come rubare caramelle ai bambini ma non tutto è andato come aveva pianificato e come forse era riuscito a fare altre volte. Il fatto è avvenuto in un noto bar del centro che costeggia Piazza Della Repubblica, di mattina presto proprio quando il locale è più frequentato per i caffè mattutini, pre-lavoro. L’uomo si è seduto nella sala dei videopoker ed ha cominciato a giocare.Di partite ne ha giocate molte e forse ha anche perso una cifra considerevole. Così, dopo circa un’ora si è mosso in maniera tranquilla e sicura, dirigendosi sull’uscio del bar per fumare una sigaretta. Nulla di strano in una scena che somiglia a tante altre se non fosse che poi, avvicinatosi al bancone, ha chiesto un caffè e, approfittando della confusione mattutina, ha allungato la mano prendendo il contenitore delle mance destinate ai ragazzi che lavorano all’interno del locale, con circa 60 euro all’interno, lo ha nascosto alla meglio e si è rifugiato nel laboratorio del bar. Ha poi preso la refurtiva e si è allontanato in fretta e furia, senza voltarsi indietro, lasciando il contenitore svuotato, su un tavolino.