Sabato 17 Agosto 2019, 06:40 - Ultimo aggiornamento: 17-08-2019 07:14

CAVA DE' TIRRENI - Pomodori e altri ortaggi. Sarebbe questo il bottino, prediletto da un ladro (si presume che ad agire sia da solo) che si aggira tra i terreni privati in località San Martino. L’allarme è scattato nei giorni scorsi, quando alcuni contadini hanno segnalato di essere stati vittima di uno strano colpo perchè ad essere svaligiati non sono stati i loro appartamenti, abitazioni o garage, ma i terreni dove erano coltivati pomodori ed ortaggi. L’sos lanciato non sembra essere isolato. Pare, infatti, che nella frazione di San Martino ci sia un vero e proprio ladro (o ladra) seriale specializzato nel furto dell’oro rosso. «Siamo davvero alla frutta. È il caso di dirlo - si lamentano alcuni contadini della frazione di San Martino - Come è mai possibile che non sono al sicuro neppure più i pomodori nei nostri orti».