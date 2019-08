Martedì 20 Agosto 2019, 06:25

Ruba le mance dei clienti lasciate nei bar e fugge. I furti compiuti negli ultimi giorni da un uomo, nei bar di Battipaglia e Pontecagnano sono tanti. Il ladro entra e come un semplice cliente chiede un bicchiere di acqua. Mentre il barista lo sta servendo si impossessa dei bicchieri che contengono le mance appoggiati sui banconi e scappa. Un’azione fulminea, studiata nei minimi particolari già compiuta tante volte, sinora facendola franca. In ogni bar il malvivente è riuscito a rubare fino a 40 - 50 euro. I furti vengono compiuti con molta frequenza e da più di dieci giorni, tanto che qualche barista ha allertato le forze dell’ordine e qualcun altro invece ha conservato il filmato in cui è immortalato il ladro, pronto a consegnarlo alle forze dell’ordine. La notizia del ladro di mance è rimbalzata anche sui social, soprattutto su facebook dove i baristi che hanno subito i furti hanno chiesto l’intervento delle forze dell’ordine e soprattutto hanno messo in guardia gli altri colleghi che gestiscono bar nella Piana del Sele e nella Valle dei Picentini dove il ladro bazzica spesso nelle ultime ore.