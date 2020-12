Ladro in azione a Battipaglia. Il malvivente è stato sorpreso dai carabinieri mentre stava svaligiando un'abitazione in litoranea. Il ladro è stato arrestato in flagranza di reato per furto dai carabinieri della compagnia di Battipaglia, agli ordini del maggiore Vitantonio Sisto, che dopo gli accertamenti di routine hanno condotto il malvivente al carcere di Salerno. Le case, tra cui quella in cui era entrato il ladro, sono state costruite ed arredate recentemente per poterle fittare ai turisti la prossima estate. Probabilmente, qualche complice del ladro magari con un furgone lo avrebbe raggiunto per portare via mobili e suppelletili ma i carabinieri sono giunti in tempo ed hanno sventato il furto.

