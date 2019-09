Giovedì 5 Settembre 2019, 21:37

Ladro mette a segno un furto in un pub, in pieno centro, a Battipaglia e viene subito individuato dai carabinieri grazie alle telecamere posizionate nell'attività commerciale. Il malvivente verso le 3 della scorsa notte ha rotto un vetro nella parte retrostante del pub, in via Italia, ed è riuscito ad intrufolarsi nel locale commerciale. Il ladro poi ha aperto il registratore di cassa ha rubato il denaro ed è fuggito come se nulla fosse. Il bandito però è stato ripreso dalle telecamere a circuito chiuso posizionate nel locale e i carabinieri della compagnia di Battipaglia, diretti dal maggiore Vitantonio Sisto, hanno individuato subito il malvivente che è stato denunciato a piede libero per furto aggravato. Nella stessa zona, sempre la scorsa notte, i carabinieri hanno messo in fuga un altro ladro che stava per rubare un'auto.