Lancia dalla finestra busta piena di cocaina, arrestato 27enne

NOCERA INFERIORE. Blitz anti droga della polizia a Nocera Inferiore da parte degli agenti del commissariato di polizia guidati dal vice questore Aniello Ingenito. Ieri pomeriggio, nell’ambito dell’intensificazione dei controlli a persone pregiudicate o sottoposte a vincoli di legge, gli agenti hanno arrestato un ragazzo con precedenti penali, P.G., originario di Pagani, responsabile del reato di illecita detenzione di sostanza stupefacente, ai fini della successiva cessione. Durante il controllo presso il suo domicilio, il ragazzo, all arrivo dei poliziotti era stato visto lanciare dalla finestra del retro una busta che, recuperata dagli altri agenti appostati ai lati dell abitazione, risultava contenere diverse scaglie derivate da una pietra di sostanza stupefacente del tipo cocaina. Nel seguito della perquisizione, la polizia ha sequestrato altra sostanza stupefacente, sempre di tipo cocaina, ancora in pietre, per complessivi 90 grammi, riposta in diverse buste di plastica termosaldate nascoste in diversi punti dell’abitazione e di alcuni grammi di sostanza da taglio (mannite), insieme a due bilancini di precisione. Inoltre, sono stati sequestrati anche 9000 euro in banconote, di vario taglio, ritenuti il provento dell'attività di spaccio. Dopo avere informato il magistrato di turno, esperiti gli accertamenti di rito, nei confronti di P.G. è stata disposta la misura cautelare in regime di arresti domiciliari, in attesa dell udienza di convalida che si terrà nel pomeriggio odierno. L'operazione rientra in quell'attività di repressione dei fenomeni criminali in città, specie dopo quanto accaduto negli ultimi mesi.

