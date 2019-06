Lunedì 17 Giugno 2019, 10:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I carabinieri della compagnia di Vallo della Lucania, diretti dal capitano Mennato Malgieri, hanno tratto in arresto un 35enne originario del Darfour ma residente a Ceraso chiedente asilo politico, perché accusato di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate.In preda a un raptus, l'uomo prima ha aggredito la sua compagna cagionandole ferite guaribili in 30 giorni e poi ha tentato di lanciare la figlia di 4 mesi dal terzo piano della propria abitazione.Solo il repentino intervento dei carabinieri che guadagnavano l’accesso grazie anche alla presenza dei vigili del fuoco, ha evitato che la situazione degenerasse ulteriormente.