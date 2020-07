Per la terza volta ignoti, con il lancio di alcune pietre pesanti ha procurato lo sfondamento del tetto di una casa a Sicignano, nella frazione Castelluccio. Secondo quanto raccontato è stata distrutta con alcuni violenti colpi di sprangate anche la cassetta contenente il contatore dell'energia elettrica. E ancora l'insegna in lamiera (Anticaia) disposta in curva all'inizio di via Gregoria è segnata da buchi causati dal lancio violento di pietre. Sulla stessa via ad un'altra abitazione rurale è toccata la stessa sorte.

«Questi atti vandalici - scrive uno dei residenti - fanno male al nostro paese e offendono la sensibilità dei tanti che ritornano con piacere al paese delle loro origini familiari. Sono gesti senza senso che non favoriscono le relazioni necessarie alla sopravvivenza di una comunità, provocano il deserto dei luoghi ed indicano il deserto dell'anima di chi li compie».

