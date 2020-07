Ha lasciato il marito disoccupato e i quattro figli di cui due ancora minorenni. Nessuno più sa dove sia. Nemmeno la scuola, frequentata dal figlio appena 12enne, che l’ha contattata per convocarla in istituto dove, lei, non si è recata. La donna, una quarantenne salernitana, da ormai sei mesi non vede più i figli né li contatta telefonicamente, non versa gli alimenti e rischia un procedimento penale per violazione dei doveri genitoriali e coniugali. L’intera vicenda, ora al vaglio della Procura mentre davanti al tribunale civile si è appena aperto il procedimento per la separazione giudiziale, è stata presa in carico dai servizi sociali in seguito alla denuncia sporta dal marito, un 44enne residente nella zona orientale della città rappresentato dall’avvocato Viviana Caponigro.

LA DENUNCIA

La delicata questione familiare risale allo scorso dicembre quando la quarantenne ha fatto le valigie comunicando al coniuge di non provare più nulla per lui e di voler pensare un po' a se stessa. La donna, come denunciato dal coniuge nella querela, non ha avuto alcun ripensamento e davanti ai suoi quattro figli ha affermato di voler andare via da casa. È stato il marito, insieme ai due figli maggiori, ad accompagnare la moglie a casa della madre dove, solo pochi giorni dopo, i figli sono tornati per tentare di convincere la mamma a rientrare a casa. Tutti i tentativi, però, si sono rivelati vani e da allora la quarantenne, dipendente di un'impresa di pulizia, ha fatto perdere le tracce senza più preoccuparsi della famiglia priva di ogni forma di reddito.