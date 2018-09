Mercoledì 12 Settembre 2018, 13:20 - Ultimo aggiornamento: 12-09-2018 14:36

PADULA - I carabinieri forestali di Padula hanno scoperto scarichi di acque reflue industriali illeciti da parte di due lavanderie a Teggiano. Il tutto è nato dalla scoperta di una anomala colorazione delle acque superficiali che scorrono nei canali di raccolta confluenti poi nel fiume Lamarone. Dopo l'ispezione dei militari è stato accertato la gestione illecita degli scarichi di acque reflue industriali da parte di due lavanderie. In un caso, l'esercizio commerciale era priva di alcuna autorizzazione per l’esercizio dell’attività di lavanderia industriale e smaltiva illecitamente i reflui industriali sversandoli direttamente sul suolo. I militari hanno quindi sequestrato il locale, sequestrato 12 macchine lavatrici e asciugatrici industriali, 3 pozzi di raccolta delle acque di lavorazione e il terreno agricolo (circa 900 mq) utilizzato per lo smaltimento. I responsabili sono stati denunciati.Nel secondo caso, le acque di lavorazione venivano scaricate nella cunetta di raccolta delle acque piovane presente ai margini della strada e pertanto i militari hanno posto sotto sequestro 4 lavatrici industriali, la tubazione interrata, lunga circa 140 metri, che collega i macchinari all’impianto di depurazione e deferito all’autorità giudiziaria il responsabile.