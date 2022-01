Laviano, positivo al Covid il sindaco Oscar Imbriaco

Ha annunciato questa mattina la sua positività il sindaco di Laviano, Oscar Imbriaco, che da ieri sera è in quarantena, isolato, dopo aver avvertito sintomi indicativi chiari di un contagio. «Ai primi due tamponi antigenici sono risultato positivo - scrive - Le condizioni cliniche non sono compromesse, a breve procederò con le terapie come da protocollo in attesa di un miglioramento generale delle condizioni di salute».

E poi annuncia la sanificazione degli ambienti in municipio, invitando i propri concittadini a «rispettare le disposizioni emesse per contrastare la diffusione del contagio, prestando la massima attenzione senza abbassare la guardia» e ringraziando tutti per la vicinanza. L'esposizione di chi è in prima linea mette ko anche i primi cittadini in questi giorni di dilaganti contagi. Basta pensare che questa mattina sono stati comunicati ben 17 positivi a Contursi Terme, mentre a Buccino il Comune è chiuso per la positività di una dipendente e sono in corso le sanificazioni. Numeri di contagi in crescita e cospicui praticamente ovunque.