Lavorare nel cinema: Giffoni e UniPegaso insieme per l'academy iTalent Factory

Costruirsi una professione nel mondo del cinema o delle serie tv? Da oggi non è più un sogno grazie a iTalent Factory, la prima Accademia Cinematografica online, realizzata dal produttore Pietro Valsecchi in collaborazione con l'Università Telematica Pegaso. Un progetto didattico innovativo con corsi di regia, sceneggiatura, produzione, recitazione e masterclass in diverse materie con i maestri del cinema come Sorrentino, Bellocchio e Verdone nel ruolo di docenti. Un programma, questo, che Giffoni sostiene con passione e orgoglio, nell'ambito della partnership con l'Università comoda e flessibile, scelta da oltre 100mila studenti nelle 92 sedi italiane, tra cui quella di Giffoni Valle Piana. Avvalendosi di un team di esperti, reclutati tra i massimi esponenti del mondo accademico, del cinema, della serialità televisiva e del teatro, iTalent Factory si propone l'ambizioso obiettivo di portare i propri studenti a padroneggiare gli strumenti cognitivi e metacognitivi indispensabili per affrontare con competenza - ma anche con spirito critico - le diverse professionalità richieste in un settore sempre in continua evoluzione.

«L’esperienza del lockdown mi ha spinto a ragionare sul futuro delle tante ragazze e ragazzi di talento che vorrebbero costruirsi una professione nel mondo del cinema o delle serie tv e che però trovano tante difficoltà per poter realizzare il loro sogno – ha spiegato Pietro Valsecchi, ideatore di iTalent Factory - Partendo da queste riflessioni, ho pensato che era venuto il momento di creare un'offerta didattica nuova basata su due pilastri: la diffusione online che permette a tutti, ovunque e con costi abbordabili, di accedere a qualunque tipo di contenuti, e il coinvolgimento dei migliori professionisti del nostro cinema e della nostra tv che, ciascuno dal punto di vista della sua esperienza e specializzazione, possono fornire una panoramica unica e dall’interno dei mestieri del cinema». Per partecipare basta avere 18 anni ed essere muniti di diploma, in modo da accedere ad un'ampia offerta di moduli didattici, divisi in categorie e discipline, da 250 a 500 ore di lezione. I percorsi di studio - che durano un anno alla fine del quale viene rilasciato un diploma – sono un’esperienza interattiva perché non comprendono solo lezioni da ascoltare, ma anche momenti di incontro tra studenti e professionisti.

«Credo che questo connubio potrà rivelarsi davvero vincente, perché nasce dai migliori presupposti: esperienza, competenza, visione, tecnologia ed affidabilità. A ciò si aggiunge la bontà del metodo pedagogico e della piattaforma di e-learning più evoluta d’Europa che consentono di accedere ai contenuti 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, da qualsiasi parte del mondo ci si colleghi», ha dichiarato Danilo Iervolino, fondatore e presidente dell’Università Telematica Pegaso.

«Nell'ambito della partnership con l'Università Telematica Pegaso abbiamo scelto con entusiasmo di supportare questo progetto – ha sottolineato il fondatore di Giffoni Claudio Gubitosi – Da oltre mezzo secolo siamo uno dei principali hub culturali in Italia e all'estero per la promozione del cinema per ragazzi e il recruiting di giovani talenti». I corsi proposti sono: regia, sceneggiatura, produzione, management, recitazione, storia del cinema e dei media, tecniche del cinema, oltre a diverse masterclass.