Lavori sul costione a Castiglione il 3 e 4 gennaio chiude l'Amalfitana a fasce orarie

Chiude a fasce orarie la statale amalfitana in terriotorio di Ravello. L'interruzione prevista in due finestre giornaliere è prevista per il 3 e il 4 gennaio prossimi. La chiusura dell'ateria si rende necessaria per consentire dei lavori di messa in sicurezza del costone sovrastante la spiaggia di Castiglione.

E così, al chilometro 31+000 della strada statale amalfitana 163, il tratto resterà chiuso al transito, nella giornata del 3 gennaio 2024 dalle ore 7 alle ore 9 e dalle ore 11 alle ore 13 e l'indomani, 4 gennaio, fino ad ultimazione dei lavori, con circolazione a doppio senso alternato regolamentato da impianto semaforico.

L'area in cui saranno eseguiti i lavori di bonifica è stata interessata da crolli di pietrame e distacchi di materiale lapideo rimasto impigliato, proprio recentemente, nelle reti di contenimento poste lungo la parete rocciosa.