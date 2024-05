I lavori di implementazione del sistema di confinamento delle emissioni odorigene diffuse dall’impianto di compostaggio del Comune di Eboli, dopo i ritardi certificati dai tecnici, vengono rimodulati per migliorare ulteriormente l’opera. Il responsabile unico del procedimento, l’ingegnere Emilia Barba, ha infatti approvato i lavori supplementari proposti da direttore dei lavori per un importo complessivo di 146mila euro.

APPROFONDIMENTI Auto pirata investe due persone a Eboli: indagini in corso Battipaglia, auto in fiamme nella notte: c’è l’indagine Eboli, lo sport come momento di inclusione e dialogo interreligioso

Somme necessarie per risolvere i problemi che sono emersi una volta completata la rimozione dei rifiuti dall’impianto. I tecnici hanno infatti riscontrato la necessità di «migliorare il convogliamento dei percolati nell’area di conferimento all’interno del capannone principale». Stesso dicasi anche per l’area «di conferimento del rifiuti organico, mediante la posa in opera di nuove griglie e la revisione delle linee». Lavori non semplici, al punto che il direttore dei lavori ha proposto la demolizione di circa 700 metri quadrati di pavimentazione industriale «che manifesta cedimenti, con successiva posa di telo impermeabile in Hdpe e realizzazione di nuova pavimentazione in c.a. con incremento delle pendenze verso le griglie di raccolta dei percolati».

Le opere comporteranno anche la sostituzione di due colonne in acciaio, gravemente ossidate, il rifacimento dell’impermeabilizzazione sui locali servizi per consentire l’installazione dei pannelli fotovoltaici. In totale, secondo il progetto predisposto dal Direttore dei lavori, saranno necessari 178mila euro, che si vanno ad aggiungere alla spesa complessiva nell’ambito dei 2 milioni e 107 mila euro già previsti per il riammodernamento dell’impianto. Negli anni, infatti, l’impianto ebolitano è sempre più finito nell’occhio del ciclone a causa delle emissioni odorigene che imperversavano in particolare verso Battipaglia. Le proteste per i cattivi odori portarono in piazza oltre 10mila persone. Al punto che, anche l’allora ministro dell’Ambiente, Sergio Costa, si recò in visita all’impianto garantendo interventi immediati. Di lì a poco la magistratura intervenne e l’impianto venne tolto all’amministrazione della Ladurner srl di Bolzano. Successivamente fu affidato all’Ente d’ambito dei rifiuti di Salerno, che sta portando avanti il progetto di miglioramento dell’impianto.

Già ai tempi della Ladurner, su proposta del Comune di Eboli, era stato messo a punto un progetto che doveva ridurre l’impatto degli effluvi emanati dall’impianto ebolitano. Dopo l’approvazione della Regione Campania, i lavori sono ancora in attesa di essere completati e, adesso, sono pure stati modificati.