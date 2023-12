I lavori sono quasi finiti, ma non si riuscirà a riaprire il Parco del Mercatello entro la fine di dicembre come da cronoprogramma. Di certo, i battenti del più grande parco urbano della città saranno riaperti prima che arrivi la primavera. E, in base a quanto deliberato l’altro giorno dalla giunta, su proposta dell’assessore all’Ambiente Massimiliano Natella, quando il parco sarà riaperto, ci sarà una società - quella che si aggiudicherà il bando a cui gli uffici stanno lavorando - a gestire non solo il chiosco interno al parco, ma anche una serie di servizi: da apertura e chiusura di cancelli e varchi alla vigilanza ispettiva durante l’orario di apertura, dalle manutenzioni ordinarie delle attrezzature e del chiosco all’organizzazione di attività culturali, sportive o di aggregazione. «Avremmo anche potuto aprire a pezzi il parco, perché la maggior parte del lavoro è finito - spiega Natella - Però, ed è un’idea condivisa con il sindaco, l’obiettivo è riaprilo quando tutto il parco sarà completato. Soprattutto, quando si avranno tutti i servizi necessari per la sua gestione. Questa procedura potrà essere un modello da utilizzare anche in altri parchi della città».

Ilsfociato nella delibera di indirizzo approvata due giorni fa parte lo scorso giugno, quando la giunta chiede al settoredi procedere a unadi tutti i parchi, dei chioschi in essi presenti, del loro stato di uso ee del loro stato di occupazione per effetto di concessioni a privati. Nell’ambito di tali accertamenti, l’urgenza è rappresentata dal Parco del Mercatello proprio perché, vista la prossima fine dei lavori, si possa procedere all’affidamento del chiosco ma anche garantire la sicurezza e il controllo del parco. La novità, infatti, è tutta qui. L’amministrazione mira a garantire che presso il chiosco delvi sia non solo un, ma che lo stesso gestore del chiosco promuova attività di vario genere per i fruitori del parco e si faccia carico di una serie di servizi. Insomma, il, intende concedere il chiosco bar interno al Parco del Mercatello «al fine di poter assicurare in uno all’- si legge nella delibera - anche lo svolgimento di, mediante l’attuazione di progetti che coinvolgano l’intera area parco». Da qui l’indirizzo fornito agli uffici per l’affidamento in concessione del chiosco del parco per la «durata di un, eventualmente rinnovabile». Più nello specifico, l’attività di gestione dovrà garantire un «, completo ed equo del parco, coniugando il massimo delle funzionalità con il massimo della».

Diversi gli oneri previsti per il futuro gestore: apertura/chiusura di cancelli e varchi; controllo e piccola manutenzione delle attrezzature ludiche; vigilanza ispettiva del parco durante l’orario di apertura; svuotamento dei cestini; pulizia e sanificazione dei sei servizi igienici; sanificazione e disinfestazione dell’area cani di via Limongelli; organizzazione di attività culturali, sportive o di aggregazione; manutenzioni ordinarie del chiosco, delle aree fitness e sportiva.

«Con la vicesindaca Paky Memoli - continua Natella - abbiamo accettato la donazione di attrezzature per un’area fitness da collocare nel parco e che sarà fruibile quando sarà riaperto. In un’altra area ci sarà un cesto per la pallacanestro». A fronte dei servizi offerti, il concessionario beneficerà dei proventi derivanti dalla gestione del chiosco. Gli uffici dovranno ora stimare il valore della concessione e del probabile valore di mercato del canone e quindi affidare con procedura a evidenza pubblica mediante offerta in aumento sulla base d’asta.