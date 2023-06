Lavori sul raccordo Salerno-Avellino, ormai da giorni traffico bloccato in direzione sud per chilometri, il disagio degli automobilisti e le rimostranze dei sindaci di Baronissi e Pellezzano (rispettivamente Gianfranco Valiante e Francesco Morra) che scrivono al prefetto di Salerno, Francesco Russo, perché si trovi una soluzione immediata al problema.

APPROFONDIMENTI Paura a Nocera, auto si ribalta e finisce sul marciapiede: in due in ospedale Amalfitana chiusa a Conca, caos in Costiera: la denuncia degli albergatori Camerota, riaperta al traffico la strada del Mingardo

I disagi sono dovuti ai lavori iniziati sulla carreggiata per i quali i primi cittadini hanno ricevuto solo una comunicazione che indica il termine delle attività per il prossimo 20 giugno. Il problema nasce a monte perché, una volta bloccato il raccordo, si intasano tutte le arterie interne. Per arrivare a Salerno le auto escono a Baronissi e Pellezzano o, in alternativa, chi può, usa la direttrice interna trovando, anche lì, traffico. Ormai da giorni è impossibile recarsi nel capoluogo, c’è chi per arrivarci alle otto del mattino è uscito due ore prima per essere certo di arrivare in orario al lavoro, e non è il solo. Insomma, la Valle dell’Irno, è paralizzata molte ore al giorno.

Il sindaco di Baronissi Gianfranco Valiante e il sindaco di Pellezzano Francesco Morra hanno inviato ieri comunicazione al prefetto di Salerno. «Siamo a rappresentare l’assoluta insostenibilità delle condizioni di traffico nei territorio di Baronissi e Pellezzano - scrivono - causati dai lavori, pur necessari, disposti dall’Anas lungo il raccordo Salerno-Avellino. Ancora una volta l’Anas, senza alcun tipo di coinvolgimento delle amministrazioni locali, si è limitata a trasmettere, il primo giugno, la nota con cui venivano comunicati i lavori». E continuano raccontando che «da giorni lunghe code bloccano di fatto, otre il raccordo, le due città causando gravi disagi agli automobilisti e ai residenti e allarmanti problemi di inquinamento ambientale. La grave situazione - concludono Valiante e Morra - costringe le nostre comunità in una morsa invivibile». Il sindaco di Baronissi Gianfranco Valiante chiede, inoltre, al prefetto di disporre la sospensione dei lavori da oggi e per l’intero fine settimana poiché in città è previsto un festival per ragazzi cui parteciperanno tantissime famiglie da tutta la Campania e autorità locali, regionali e nazionali. Valiante e Morra sollecitano, infine, «la convocazione di un tavolo con Anas per concordare una diversa e più efficace organizzazione dei lavori». Nel pomeriggio è arrivata la replica dell’Anas: «Sulla pianificazione delle attività, Anas ha partecipato alla riunione del Comitato operativo di viabilità convocato dalla Prefettura per condividere le fasi dei lavori con gli enti territoriali», nel quale sono stati comunicati i percorsi alternativi».