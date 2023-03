Lavori sulla Castiglione-Ravello da domani strada chiusa di notte fino al 25 aprile

Per effetto degli improrogabili lavori necessari alla rete di raccolta delle reflue urbane a partire da domani, lunedì 13 marzo, la strada provinciale 75, che collega Ravello con la località Castiglione, sarà chiusa al traffico nelle ore notturne.

L'arteria, interessata da lavori di scavo che prevedono, nei giorni lavorativi, il transito a senso unico alternato dalle ore 5.30 alle 22.30, sarà totalmente chiusa al traffico dalle ore 22.30 alle 5.30.

Per questo è stati attivato un numero telefonico di emergenza, che risponde al 3272185128, per permettere a chi si trova in situazioni di emergenza o di pericolo di contattare gli operatori della ditta preposti a consentire il passaggio notturno di autovetture, autoambulanze e mezzi di soccorso.

«Chiediamo ai cittadini pazienza e collaborazione nell'affrontare i prevedibili disagi - dichiara il sindaco di Ravello, Paolo Vuilleumier - Le opere serviranno alla realizzazione di interventi prioritari per le fasi di raccolta e depurazione delle acque reflue urbane, e si inseriscono gli interventi sulla rete fognaria di Atrani, Ravello e Scala. L'obiettivo è il miglioramento della salubrità e della qualità ambientale di tutto il territorio».

L’intervento, che ha la finalità di convogliare tutti i reflui dei tre comuni al nuovo impianto di depurazione consortile progettato in località Marmorata, dovrebbe concludersi, secondo il cronoprogramma, il prossimo 25 aprile.