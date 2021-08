Lavoro nero e mancata istruzione su procedure Covid ai dipendenti Maxi multe in Costiera

I Carabinieri della Compagnia di Amalfi unitamente al Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro ed a personale dell’Ispettorato del Lavoro di Salerno hanno effettuato nelle ultime due settimane i previsti controlli stagionali agli stabilimenti balneari di Positano. Nell’ambito delle attività volte al contrastare i fenomeni del lavoro nero e della diffusione del virus covid-19, nella giornata di ieri sono state elevate alcune sanzioni di tipo amministrativo a due strutture che si trovano sulla famosa spiaggia di Fornillo. In particolare presso uno di questi noti lidi, dall’ispezione effettuata dai militari dell’Arma è emerso che vi era un lavoro irregolare privo di contratto, motivo per cui è scattata la maxi-sanzione di oltre tremila e cinquecento euro a carico del proprietario. Inoltre è stata elevata una multa, sempre al titolare, anche per la mancata istruzione e conoscenza delle norme, da parte dei dipendenti, in materia di contrasto alla diffusione del virus pandemico. Lo stesso provvedimento è stato adottato nello stabilimento contiguo, in quanto anche in questo caso il personale del locale non era a conoscenza della disciplina di settore da applicare in caso di soggetti affetti da covid. Redatti gli atti di rito, il tutto è stato inviato alle autorità competenti per i successivi adempimenti.