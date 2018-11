Sabato 3 Novembre 2018, 13:50

Cinque lavoratori in nero, quattro esercizi commerciali sospesi, una serie di denunce per guida sotto effetto di alcol e droga. È il bilancio dei controlli dei xarabinieri della Compagnia di Sala Consilina, comandata dal capitano Davide Acquaviva nel Vallo di Diano. Intre sono state elevate dieci contravvenzioni per infrazioni al Codice della Strada dell’importo complessivo di oltre tremila euro; sono state ritirate otto patenti di guida, un certificato di idoneità alla guida di ciclomotori, quattro carte di circolazione e sequestrati tre veicoli. I militari dell’Aliquota Radiomobile guidati dal tenente Gaetano Ragano hanno denunciato tre uomini per guida in stato di alterazione psicofisica dovuta all’uso di stupefacenti, guida sotto l’influenza dell’alcool e rifiuto di sottoporsi all’accertamento del tasso alcolemico.Sono stati controllati diversi locali pubblici in collaborazione con personale dei Nuclei Ispettorato del Lavoro di Salerno e Potenza, sorprendendo cinque lavoratori “in nero”, elevando otto sanzioni amministrative per oltre ventimila euro e sospendendo quattro attività imprenditoriali.