Giovedì 4 Aprile 2019, 19:00

La cocaina nascosta nel reggiseno, nei guai una salernitana. I carabinieri della Compagnia di Sala Consilina, diretti dal capitano Davide Acquaviva, hanno tratto in arresto una 30enne salernitana incensurata per detenzione al fine di spaccio di sostanze stupefacenti.I militari della stazione di Buonabitacolo lungo via Nazionale a Padula hanno fermato una citycar con a bordo la 30enne. La donna dopo la decisione di perquisire l'auto ha consegnato spontaneamente ai militari due involucri racchiusi in nastro adesivo nascosti all’interno della biancheria intima, contenenti numerose dosi già confezionate di cocaina, per un peso complessivo di 20 grammi circa.