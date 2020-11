Auto bruciata in città. È accaduto nella serata di venerdì scorso, al rione Taverna di Battipaglia. La Fiat Cinquecento divorata dalle fiamme è di proprietà di una donna, che dopo averla parcheggiata lungo la strada, si è recata a fare compere nei negozi. All’improvviso le fiamme hanno avvolto l’auto e i passanti hanno allertato le forze dell’ordine e i vigili del fuoco. A Taverna sono giunti i carabinieri diretti dal maggiore Vitantonio Sisto, e i vigili del fuoco che hanno spento il rogo. A ridosso dell’auto i militari hanno rinvenuto tracce di liquido infiammabile e accertato che si tratta di un incendio doloso. Qualcuno ha appiccato il fuoco all’auto della donna che fino a qualche giorno fa viveva a Matinella, frazione di Altavilla Silentina, poi si è trasferita a Battipaglia. I carabinieri hanno avviato le indagini per individuare i piromani e scoprire il movente dell’incendio. Gli investigatori non scartano alcuna ipotesi e seguono la pista passionale. Purtroppo, al momento non ci sono testimoni del rogo, ma i carabinieri sono a lavoro per individuare telecamere che abbiano ripreso l’incendio e i piromani. L’auto sarebbe stata bruciata da uno o più malviventi che probabilmente hanno seguito la donna per strada e poi sono entrati in azione. L’episodio è accaduto verso le 20,30. Molte persone che abitano a Taverna si sono riversate per strada per comprendere cosa stesse accadendo e hanno chiesto l’intervento delle forze dell’ordine. Gli investigatori sono certi che si tratti di un vero e proprio avvertimento lanciato alla proprietaria del veicolo che, nelle scorse ore, è stata ascoltata dai carabinieri.

L’auto potrebbe essere stata bruciata per gelosia nei confronti della signora. Vicino al veicolo i carabinieri hanno rinvenuto liquido infiammabile e quindi contro l’auto molto probabilmente è stata lanciata una bottiglia incendiaria.

