Mercoledì 24 Ottobre 2018, 18:39 - Ultimo aggiornamento: 24-10-2018 18:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PAGANI - «Al mercato lavorava solo chi dicevo io», Lo ha detto giorni fa Felice Graziano, boss del clan egemone a Quindici, Sarno, Mercato San Severino e Bracigliano, e oggi collaboratore di giustizia, fino alla metà del 2000. L'uomo è stato sentito nel processo Criniera, concentrato sulle attività del clan Fezza-Petrosino D'Auria a Pagani. Graziano ha parlato dei rapporti economici e delle influenze del suo sistema criminale sul meccanismo dei trasporti su gomma e sulle vendite di prodotti in tutta Italia attraverso i suoi contatti. Collegato da un sito protetto in videoconferenza, Graziano ha risposto alle domande dei legali rievocando il suo potere sulle zone d’influenza. «Prendevamo la frutta e la mandavamo in tutta Italia, al mercato di Fondi, in Sicilia. A seconda del periodo. E io ho dato ordine che doveva operare solo la società “La Paganese”. Ho estromesso Giovanni Ferraioli, lasciandogli delle piccole cose, e lui mi dava soldi ogni sei mesi, ogni anno. Non era una tangente, mi faceva un regalo».Graziano, con contatti anche con quello dei Casalesi, libero dal 2000 al 2006, avrebbe avuto a suo dire un potere anche sul Mercato ortofrutticolo di Nocera-Pagani: «Ero personalmente in rapporti con Costantino Pagano. Era legato a noi». Il processo ha registrato inoltre la deposizione del pentito interno al clan di Pagani, Domenico Califano, sentito sugli affari dei videopoker, sul sistema della droga e sull’organigramma del gruppo capeggiato da Antonio Petrosino D’Auria. In precedenza, nelle scorse udienze, erano stati acquisti atti per i pentiti di Sant’Egidio Vincenzo e Alfonso Greco, padre e figlio, entrambi alla guida del gruppo di famiglia in momenti diversi, e Sandro Contaldo, ex capocosca delle palazzine di Pagani, anch'egli diventato collaboratore di giustizia. Il processo che ricostruisce il sistema di camorra fino al 2010 e oltre, con presunti rapporti tra politici e camorra a Pagani, si concentra anche sulle attività illecite di un clan strutturato e riferito al gruppo Petrosino D’Auria-Fezza, con le posizioni al banco degli imputati di Massimo D‘Onofrio, allora ai vertici della vita amministrativa cittadina, e Alberico Gambino, consigliere regionale ed ex sindaco di Pagani, ad oggi ancora impuato dopo il no dei giudici allo stralcio per una definizione della sua posizione. L’udienza è stata aggiornata al 29 novembre