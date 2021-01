Il business degli stupefacenti nella Piana del Sele controllato dalla ‘nNdrangheta. Ieri i carabinieri del comando provinciale di Reggio Calabria hanno arrestato 49 persone legate ai clan calabresi tra cui sei persone, Angelo Iorio e Sergio Gambardella, battipagliesi entrambi di 58 anni, Antonella Caponigro, 44enne di Oliveto Citra, Rosa Sica, 56enne battipagliese, Franco Panariello, 58enne di Altavilla Silentina e Pasquale Minella, 62enne di Roccadaspide che si occupavano soprattutto della vendita degli stupefacenti a Battipaglia e nel salernitano. A gestire i rapporti per conto del clan calabrese con il gruppo di pusher battipagliese era Giuseppe Pace, 52enne di Rosarno anche lui arrestato durante il blitz di ieri mattina legato sentimentalmente a Rosa Sica mentre Antonella Caponigro e Angelo Iorio sono conviventi.

APPROFONDIMENTI SALERNO Cariello va in tribunalema il processo è rinviatodi un... L'INCHIESTA Coop Alba Nova, la denuncia «sospesa»degli otto... SALERNO Violentò un minorennenei bagni dei giardini...

L’operazione è stata denominata “Faust” e tra gli arrestati c’è anche il sindaco di Rosarno, Giuseppe Idà dell’Udc a cui sono stati concessi gli arresti domiciliari ed è accusato di voto di scambio ed avrebbe usufruito dell’appoggio del boss Francesco Pisano capo dell’omonimo clan mentre altri gruppi di malavitosi calabresi, capeggiati da Giuseppe Pace, hanno messo radici a Battipaglia e per gestire lo spaccio di stupefacenti in Campania e nella vicina Basilicata.

I 49 arresti oltre che in provincia di Salerno, sono stati eseguiti in Calabria, Matera, Brindisi, Taranto, Alessandria e Pavia e molte de destinatari dei provvedimenti sono indagati per associazione di tipo mafioso, scambio elettorale politico mafioso, traffico di stupefacenti, detenzione illegale di armi, tentato omicidio, usura e procurata inosservanza di pena. La droga, in particolar modo la cocaina giungeva dalla Calabria a Battipaglia dove Angelo Iorio e Antonella Caponigro la “tagliavano” e la confezionavano in porzioni tra i 50 e i 200 grammi e poi date ai pusher. Le indagini sono scattate nel 2016 e molti episodi di compravendita di cocaina e marijuana sono avvenuti a Battipaglia nel 2017. A dicembre del 2017 i carabinieri scoprirono che Sergio Gambardella, a Battipaglia, acquistò da Giuseppe Pace e Angelo Iorio 150 grammi di cocaina e nello stesso giorno a Franco Panariello, pusher di Altavilla Silentina, furono consegnati sempre da Pace e Iorio altri 200 grammi di cocaina e altra droga finì nelle mani di un pregiudicato di Castellamare di Stabia. In un solo giorno Pace e Iorio smerciarono 600 grammi di cocaina e incontrarono anche Pasquale Minella, vecchia conoscenza delle forze dell’ordine arrestato in più occasioni dalla polizia di Battipaglia, a cui fu ceduta altra cocaina e vennero presi accordi per la vendita di una grossa partita.

Ultimo aggiornamento: 07:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA