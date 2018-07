Giovedì 5 Luglio 2018, 12:12 - Ultimo aggiornamento: 05-07-2018 12:12

PAGANI. Le rubano l'identità e creano un profilo per un sito di incontri. La denuncia è a firma di Claudia Attianese, figlia del consigliere comunale di maggioranza, a Pagani, Valentina Capossela. La storia di cui è stata vittima la 27enne è ora oggetto di un'indagine della magistratura. La persona in questione, al momento di identità ignota, avrebbe rubato una foto della ragazza, pubblicata dalla stessa attraverso Facebook, per creare un falso profilo sul social "Badoo", portale utilizzato per combinare incontri tra persone. Alla prima foto, ne sono poi seguite altre, con l'aggiunta del numero di cellulare della ragazza, città di nascita e l'intenzione, infine, di conoscere nuove persone. Tutto questo sarebbe avvenuto martedì scorso. La ragazza è stata destinataria, pochi minuti dopo quell'inserzione, di svariati messaggi e telefonate provenienti da numeri sconosciuti. Chi ha violato la sua privacy, avrebbe inoltre comunicato con altre persone, utilizzando il suo nome. L'identità della ragazza sarebbe stata poi estesa ad altri portali. La giovane ha ricevuto anche diverse foto, sul proprio cellulare, dal contenuto osceno. A raccogliere la sua denuncia i carabinieri della tenenza di Pagani.