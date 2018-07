LeBron James dopo i Lakers tuffo a Li Galli e tour nel golfo

Martedì 3 Luglio 2018, 11:30 - Ultimo aggiornamento: 03-07-2018 11:30

Dice si ai Lakers e vola direttamente in Costiera Amalfitana. È LeBron James che per i prossimi quattro anni giocherà con la squadra di basket di Los Angeles. Un addio quello ai Cleveland di cui si parlava già da tempo ma che solo nella giornata di ieri ha trovato l'ufficialità. Proprio mentre la stella della Nba era in volo su un jet privato verso l'aeroporto di Pontecagnano. Mister 154 milioni di dollari (tanto guadagnerà LeBron James per i prossimi quattro anni grazie all'ingaggio con i Los Angeles Lakers) è atterrato allo scalo salernitano nel pomeriggio di ieri con un volo privato. Poi, a bordo di un monovolume Mercedes, ha poi raggiunto il porto di Maiori dove era atteso da un gruppo di marinai. Qui, intorno alle 18, si è imbarcato su un lussuoso yacht della AmalfiSails di Carmine Rispoli che ha personalmente accolto sul molo l'arrivo del campione di basket. LeBron James, dall'inconfondibile barbetta nera, indossava una maglia bianca ed un berretto nero quando è giunto nel porto della cittadina della Costiera Amalfitana. Ma nonostante ciò (James inforcava anche un paio di occhiali da sole) non è riuscito a passare inosservato.Il campione Nba, coccolato dal personale di bordo della società di charter di Minori, ha preso posto nel salottino del Martiniky II, l'elegante yacht su cui si è imbarcato con la compagna, e lì ha atteso, lontano da sguardi indiscreti, la partenza dell'imbarcazione. Direzione Positano, secondo i ben informati. O addirittura l'isola de Li Galli, dove pare sia in vacanza il regista americano Steven Spielberg. L'arrivo in Costiera Amalfitana della stella del basket, ormai ex Cleveland, è coinciso con il clamoroso trasferimento ai Los Angeles Lakers. Una notizia che ieri ha fatto il giro del mondo non solo per il compenso milionario che attende il forte cestista, ma per la conclusione di una trattativa che era nell'aria da tempo. Le voci su questa possibilità si erano, infatti, inseguite in questi giorni fra indiscrezioni e smentite, poi la scorsa notte è giunta l'ufficialità. Non solo. Già, perché è la seconda volta che la superstar del basket lascia i Cavaliers che lo scelsero all'inizio della sua carriera professionistica al draft. Il quattro volte Mvp, tre volte Mvp delle Finals, 14 volte All Star e due volte medaglia d'oro olimpica, con tre anelli NBA conquistati (due con i Miami Heat e uno due anni fa con i Cavs) vestirà quindi la maglia gialloviola che ha reso famosi Chamberlain, Jabbar, Magic Johnson, Shaquille O'Neal e Kobe Bryant. Ma per ora l'Nba e i Los Angeles Lakers possono attendere. LeBron James per ora si gode il meritato riposo nelle acque della Costiera Amalfitana. Tra Li Galli e Positano.