Lega, Santoro nominato commissario cittadino a Salerno

Il consigliere comunale Dante Santoro è il nuovo commissario della Lega a Salerno.

A darne notizia è il segretario provinciale Attilio Pierro: «A Dante Santoro gli auguri di buon lavoro ed un grosso in bocca al lupo per la nuova nomina di commissario cittadino della Lega a Salerno. Santoro è una figura istituzionale di riferimento per la sua competenza amministrativa e le sue capacità. Con lui la Lega prosegue nel percorso di crescita e di radicamento con il territorio. Sono sicuro che saprà affrontare con tenacia le future sfide e saprà fornire le migliori risposte alle tante istanze che ci arrivano dalla città».

Così in una nota il segretario provinciale della Lega a Salerno Attilio Pierro annuncia la nomina di Dante Santoro a commissario cittadino di Salerno.