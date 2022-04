La Lega annuncia il nuovo organigramma provinciale di Salerno e lo fa nel corso della la conferenza stampa di presentazione all’Hotel Polo Nautico alla quale hanno partecipato il coordinatore provinciale dei giovani Davide Villani, il consigliere cittadino Dante Santoro, il consigliere provinciale Giuseppe Del Sorbo, il consigliere regionale e segretario provinciale Attilio Pierro e il segretario regionale Valentino Grant. All'incontro con i giornalisti hanno partecipato anche numerosi amministratori locali, militanti e simpatizzanti del partito.

«La Lega in Provincia di Salerno ha dimostrato di saper fare squadra e ha ottenuto risultati rilevanti alle elezioni. Continuiamo così, dando ascolto alle istanze dei territori e ringraziando gli amministratori locali, i militanti e i simpatizzanti del nostro partito per il loro grande impegno e per il loro eccezionale entusiasmo. Ci strutturiamo sempre più per consentire un rapporto diretto con i cittadini e con i loro bisogni. Adesso tutti in campo per il referendum sulla giustizia e per le prossime amministrative. Noi come Lega lavoreremo sempre per un centrodestra unito». Lo dichiara Valentino Grant.

«Abbiamo provveduto a dividere il vasto territorio della provincia di Salerno in 13 aree - dichiara Attilio Pierro - e abbiamo nominati i referenti per ciascun ambito. Tutti dirigenti con grande esperienza. Una divisione capillare che tiene conto delle tante sensibilità e che ha come obiettivo il completo radicamento in tutta la provincia per affrontare e risolvere al meglio ogni problematica ed esigenza. Nella Lega possiamo contare sul supporto dei nostri ministri e sottosegretari che non hanno mai fatto mancare la loro presenza in questi mesi. Ringrazio in particolare il segretario regionale Valentino Grant per il grande equilibrio e disponibilità. Con la Lega e con Matteo Salvini troveranno voce e spazi i numerosi giovani che sognano una casa politica con la quale costruire un futuro più solido, senza dover necessariamente lasciare i nostri splendidi territori».