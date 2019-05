Mercoledì 8 Maggio 2019, 12:58

NOCERA INFERIORE. Sono stati mandati a giudizio per furto aggravato e lesioni due romeni, attesi dal dibattimento dopo un colpo consumato all'interno di un negozio "Vodafone" di Nocera Inferiore. La coppia, residente a Salerno, fece irruzione all'interno del negozio con l'intento di portar via parte della merce esposta anche in vetrina. Lui, N.T. di 26 anni, riuscì a portare via dalla vetrina dell'esposizione un telefono cellulare. Aveva agito insieme a M.N. , 20enne, che aveva distratto la commessa dell'attività commerciale, chiedendo informazioni specifiche su un prodotto. Era il 5 maggio scorso. I due, dopo aver consumato il colpo, riuscirono a mimetizzarsi tra la folla del centro cittadino, per poi scappare. La ragazza risponde anche di un secondo episodio, avvenuto a distanza di solo pochi giorni. Era il 19 maggio, quando provò a sottrarsi ad una donna, che aveva tentato poco prima di rapinare. La donna fu colpita con una borsa dalla 20enne, che la utilizzò come arma impropria, scagliandola contro il volto della malcapitata. Per questo, è accusata di lesioni. I due saranno giudicati dal giudice monocratico di Nocera Inferiore.