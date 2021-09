Leo Gizzi morto a Contursi Terme: addio a un grande animatore del territorio

Sfilate, moda, musica, bellezza, tutto ciò che è spettacolo era vita per Leo Gizzi. Metteva il suo cuore in ogni cosa perché non era solo lavoro il suo, ed è proprio quel cuore che non ha retto. Oggi la sua morte inaspettata, dopo alcune settimana di problemi che sembrava si stessero risolvendo, ha lasciato sgomenta Contursi, oltre che la sua famiglia, ma ha lasciato senza parole tantissimi luoghi dove Leo era conosciutissimo.

Disponibile, organizzatore, animatore di tanti eventi lascia un vuoto nella comunità e in tanti affetti. Tanti gli artisti a cui ha fatto conoscere il territorio, durante serate indimenticabili. Ma oggi se ne va soprattutto una persona che aveva fatto della disponibilità umana il suo punto di forza.