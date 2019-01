Sabato 5 Gennaio 2019, 06:45 - Ultimo aggiornamento: 05-01-2019 07:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dieci indagati per la vicenda sanitaria che ha coinvolto il medico legale Antonello Crisci ricoverato lo scorso luglio alla clinica Tortorella per un banale intervento alla colecisti e finito poi in Rianimazione in condizioni gravissime. Il pubblico ministero Maria Benincasa ha notificato l’avviso di garanzia ai dieci sanitari della clinica salernitana che hanno gestito la vicenda del paziente dal ricovero fino all’intervento chirurgico e alle successive complicanze che ne hanno determinato il trasferimento d’urgenza prima al reparto di rianimazione del Ruggi e, poi, in un centro riabilitativo a Crotone. L’inchiesta, avviata l’estate scorsa per fare luce su eventuali errori effettuati nel corso dell’intervento, registra ora il primo atto con gli accertamenti tecnici disposti dalla magistratura. L’appuntamento è per giovedì prossimo quando presso gli uffici della Procura di via Rafastia si procederà al conferimento dell’incarico medico legale. Toccherà ai periti nominati dal pubblico ministero, il professor Vittorio Fineschi, il professor Paolo Miccoli, la professoressa Maria Rosa Ciardi e il dottor Aniello Maiese, effettuare tutti gli accertamenti del caso con l’obiettivo di comprendere cosa abbia portato il paziente alle drammatiche conseguenze post operatorie dalle quali, ancora, non si è ripreso. Anche gli indagati, rappresentati dagli avvocati Agostino De Caro, Paolo Carbone e Giovanni Formicola, potranno a loro volta nominare dei periti. Le contestazioni a loro carico sono di lesioni colpose.