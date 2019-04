Venerdì 19 Aprile 2019, 22:43 - Ultimo aggiornamento: 19-04-2019 22:51

Venerdì santo tragico questa sera a Campagna. Letizia, 3 anni a luglio, è morta soffocata da un pezzo di wurstel. La bambina era a casa della nonna, come sempre, quando nel tardo pomeriggio voleva fare merenda. Ma quel wurstel non è riuscita ad ingerirlo, bloccandole la respirazione. Nulla da fare per la piccola, che è stata subito soccorsa dalla nonna e dalla mamma, che era nello studio professionale posto nello stesso stabile. La piccola è stata portata in ospedale, ad Eboli, ma i medici non sono riusciti a salvarla. Un arresto cardiaco aveva messo fine alla sua vita. Una tragedia immensa per i giovani genitori e per tutta la comunità che per alcune ore, proprio durante il rito della Via Crucis, sperava in un miracolo che non c'è stato.