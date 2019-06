Domenica 16 Giugno 2019, 06:25

La busta è arrivata nel primo pomeriggio di venerdì, il destinatario era indicato su un’etichetta adesiva scritta al computer, probabilmente per non lasciare tracce. Nessun segno distintivo, nessuna firma o messaggio particolare. Solo una piuma di colore scuro, intinta in un liquido rossastro usato probabilmente in sostituzione del sangue. Accade all’aeroporto Salerno Costa d’Amalfi, ancora in festa per l’ultima firma – arrivata solo pochi giorni fa – che ne sancisce il definitivo decollo, in attesa dell’adeguamento infrastrutturale. L’amministratore delegato della società di gestione dello scalo salernitano, Giovanni Perillo, è la vittima di quello che sembra essere a tutti gli effetti un atto intimidatorio. Proprio ora che tutto sembra essere finalmente a posto e che il futuro dell’aeroporto s’appresta a cominciare davvero, un momento così negativo.La busta bianca regolarmente affrancata è stata consegnata nel primo pomeriggio di venerdì, Perillo l’ha aperta senza alcun sospetto. Quando si è reso conto di quale fosse il contenuto, ha immediatamente allertato le forze dell’ordine le quali hanno raccolto la denuncia dell’amministratore delegato della società di gestione, la polizia scientifica si è recata sul posto ed ha sequestrato la busta ed il contenuto. Non ci sarebbero, almeno per il momento, indicazioni sul mittente o sui mittenti e soprattutto sui motivi che avrebbero dato origine a questo gesto che ha lasciato increduli davvero tutti.