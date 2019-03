Sabato 23 Marzo 2019, 10:14

E' arrivata la parola fine per i 58 dipendenti della Ergon, la società partecipata tra Consorzio di Bacino e privati che si occupava del ciclo dei rifiuti, ai quali è stata consegnata la lettera di licenziamento. Dopo il fallimento dichiarato dal Tribunale di Lagonegro dell'azienda con sede a Polla, in queste ore stanno arrivando le lettere di fine lavoro per i dipendenti che ora sperano di essere riassorbiti dagli Ato regionali così come previsto. Ma considerata la lunga odissea della Ergon e dei lavoratori che hanno vissuto negli ultimi dieci anni, in questo momento c'è solo sconforto.