«Distruggerò la tua famiglia». Con queste parole un uomo avrebbe sfidato il marito della ex compagna, insidiando continuamente la donna per farla tornare con lui. L'imputato è stato raggiunto dalla richiesta di processo con rito immediato, dopo essere stato sottoposto al divieto di avvicinamento alla persona offesa: nell’arco di alcuni mesi, da agosto 2019, il soggetto in questione si sarebbe presentato continuamente presso il luogo di lavoro della donna, effettuando appostamenti e pedinamenti, contattandola ripetutamente con telefonate e messaggi su Whatsapp, oltre che sulla sua utenza telefonica, offendendola con parole pesanti e volgari e rivolgendosi ai suoi congiunti, per contattarla, arrivando fino a casa sua per monitorare i suoi spostamenti. Ancora, l’uomo - secondo le accuse della Procura di Nocera Inferiore - avrebbe anche usato immagini erotiche e fotografie di carattere esplicito, consegnando una lettera minatoria rivolta al marito di lei: era proprio lui l’obiettivo, da distruggere in qualche modo per riavere la donna, cagionando a quest'ultima un «perdurante e costante stato di ansia e paura e costringendola ad alterare le proprie abitudini di vita». Ad aggravare i fatti, c'era anche il rapporto pregresso sentimentale tra i due, con i comportamenti dell’uomo finalizzati a rendere la vita della ex impossibile per poi ricattarla, con uso di strumenti telematici e informatici.



L’imputato, raggiunto dalla richiesta di processo con rito immediato, è originario di, 46enne, mentre la vittima è una donna 41enne sposata, residente ad, vittima insieme al marito, “reo” di averla sposata dopo la fine della relazione con l’imputato. La vicenda giudiziaria è ora al vaglio del gip, al termine della raccolta di materiale probatorio sufficiente alla presentazione dell’istanza di processo con rito immediato: sarà il gip a decidere, con la successiva fase che prevede l’eventualità di una richiesta di rito alternativo.