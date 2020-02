I cestini dell'immondizia come centro smistamento delle lettere? Niente affatto. Solo "testimoni" di un gesto increscioso. Infatti missive da parte dell’Inail, bollette dell’Enel, comunicazioni provenienti da diversi Istituti Bancari, ma anche da assicurazioni e da Consorzi di Bonifica, e molto altro erano stati gettato nella spazzatura e mai recapitato. Lo riporta Italia2tv in un articolo a firma di Antonio Sica. La scoperta nell’area di servizio Sala Consilina Ovest lungo la A2 del Mediterraneo. A fare la scoperta la signora Teresa, impegnata come ogni giorno nelle pulizie, che ha denunciato tutto alla direzione dell'area di servizio e ora ci sono accertamenti in corso. © RIPRODUZIONE RISERVATA