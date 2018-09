Giovedì 27 Settembre 2018, 06:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA

NOCERA INFERIORE - Ieri mattina, quando la notizia dei letti di Medicina troppo grandi per gli ascensori dell’ospedale Umberto I è diventata di dominio pubblico, nelle stanze dei vertici dell’ospedale di Nocera Inferiore ci sono stati diverse riunioni. Voci interne parlano di conciliaboli tra il direttore sanitario Alfonso Giordano e il direttore amministrativo Maria Rita Ciliberto. Facile immaginare che l’argomento era proprio quello dei letti. Avrebbero, infatti, chiesto ed acquisito da alcune aziende i preventivi per ampliare la soglia d’ingresso degli ascensori. Dalle prime notizie si è saputo che i lavori potrebbero essere effettuati in un lasso di tempo ragionevole. Anche in via Nizza a Salerno, sede dell’azienda sanitaria, la direzione generale ha cercato di capire cosa fosse successo. Ed è partita, in maniera ufficiosa, una richiesta di chiarimenti che dovrebbero arrivare nella giornata di oggi.Non va dimenticato che sabato scorso c’era stata l’inaugurazione di Rianimazione e Medicina con l’intervento del governatore della Campania Vincenzo De Luca. I letti dati in dotazione ai nuovi reparti sono di ultima generazione e rispettano gli standard europei così come previsto dalle norme di acquisto di Soresa, la preposta società regionale. Il problema è inverso, sono troppo vecchi gli ascensori adibiti a trasportare i pazienti rispetto alle moderne esigenze ospedaliere. Un simile problema si verificò alcuni anni fa all’ospedale Ruggi d’Aragona di Salerno. In quel caso si sostituirono gli ascensori.