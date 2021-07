Libera Campania, due paganesi alla guida: eletti Mariano Di Palma e Federico Esposito

Mariano Di Palma e Federico Esposito eletti come referente e Co-referente di Libera Campania.

Nell'assemblea regionale dell'associazione di don Luigi Ciotti, tenutasi quest'oggi negli spazi della onlus Figli in famiglia, i due paganesi sono eletti come successori di Fabio Giuliani, ormai ex referente regionale.

Entrambi originari e attivi sia sul territorio di Pagani ma anche di Napoli, Mariano Di Palma è stato già segretario nazionale del sindacato studentesco Unione degli Studenti mentre Federico Esposito è stato referente del presidio di Libera a Pagani Antonio Esposito Ferraioli.