Salerno, apre la libreria green ispirata al Giappone e firmata Mondadori Bookstore

Aprirà i battenti sabato 18 marzo, all’interno del centro commerciale Le Cotoniere in via dei Greci a Salerno, il primo Mondadori Bookstore I MA della Campania e il quinto italiano del nuovo concept di libreria green e contemporanea che si ispira al Giappone.

Bonsai, Sansevierie e mobili alti e curvi come i tronchi degli alberi arredano e accolgono i visitatori di uno store di 250 metri quadri su un unico livello che, secondo la filosofia giapponese del MA, dal quale trae spunto, vuole essere in primis un luogo spirituale nel quale ritrovarsi e riposarsi, uno spazio per fuggire dai ritmi frenetici del quotidiano e dare riposo e nutrimento alla mente. La libreria coniuga cultura, arte, multimedialità e rispetto dell’ambiente: gli arredi sono infatti realizzati in ferro riciclato, pioppo marino e altri materiali ecosostenibili. Gli spazi espositivi offrono un catalogo di oltre 25mila titoli, del quale il lettore potrà godere in autonomia esplorandolo alla ricerca dei libri preferiti da sfogliare nei corner di lettura riservati o lasciandosi accompagnare e guidare dai librai dello store, un team di giovani risorse meridionali. Previsti angoli dedicati alle mostre d’arte e fotografia di artisti locali e nazionali. Reading letterari, incontri con gli autori, corsi e altri eventi, oltre ad una vasta area bambini, arricchiranno l’offerta del bookstore salernitano.

«Dopo Torino, Cagliari, Catania e Udine, con l’apertura di questo nuovo store torniamo in Campania, dove l’idea di questa grande avventura ha preso forma», spiega Nello Nunziata, ceo for retail development. «Siamo orgogliosi – aggiunge - di essere parte del grande processo di valorizzazione urbana e ambientale portato avanti da “Le Cotoniere”, di portare finalmente la cultura anche nelle periferie e siamo certi – conclude Nunziata - di diventare presto un punto di riferimento per i giovani e gli adulti, arricchendo con le nostre proposte l’offerta culturale e di entertainment in quest’area in forte crescita e sviluppo». Per il 2023 Mondadori Bookstore I MA conta di raggiungere quota 15: nei prossimi mesi arriverà anche a Napoli, Pavia e Grosseto.