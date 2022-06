Salerno Letteratura continua: il programma della settima giornata

Settima giornata per il festival Salerno letteratura, a rendere questa giornata all'insegna della cultura così unica e affascinante è la moltitudine dei temi trattati e la caparbietà degli scrittori che raccontano le loro storie sempre con un pizzico di originalità: da storie di un territorio come "Psicologia insolita di una città sospesa" e "Leopardi inedito" fino a storie di vite sorprendeti come "Non è al momento raggiungibile", di conflitti intellettuali come "Pasolini e Moravia" e racconti di crisi come "Paradiso e naufragio" e ancora "Sul viale della memoria", "Il lavoro del lettore: Perché leggere ti cambia la vita", "La vita fuori di sé", "Il libro segreto del pirata Long Jonh Silve" e "Passatopresente".

La giornata sarà incorniciata dal premio "letteratura d’impresa": «Le imprese producono cultura e sono espressione di una cultura e dello spirito dei tempi. Senza questa consapevolezza e senza la rivendicazione di un ruolo che trascende – e di molto – i limiti di un’angusta visione meramente aziendalistica, lo sviluppo delle imprese, non può che essere parziale». Il premio si propone di favorire le produzioni editoriali che raccontano la peculiarità del mondo produttivo italiano, con la finalità di promuovere una “nuova narrazione” dei sistemi imprenditoriali ed una moderna cultura d’impresa. A rappresentanza di questo mondo complesso quanto essenziale delle industrie c'è la top 5 del premio sopracitato: "Tante care cose", "L’album dei sogni", "Nina sull’argine", " Cosa vuoi di più dalla vita? Amaro Lucano: storia di un’Italia dal bicchiere mezzo pieno" e "Partecipare all’impresa globale".

Nella chiesa dell'Addolorata, si terrà poi la caccia al tesoro a squadre. Per la sezione musica: "Una vita sincopata", 22 voci per un dizionario di jazz e letteratura, e "Il convento dei segreti". Unico nel suo genere "Storie Dipinte". «I libri, come sappiamo bene, sono emozioni tradotte in parole, sono immagini sognate a occhi aperti e, per presentare questo suo nuovo romanzo storico, l’autrice ha scelto qualcosa di davvero particolare. Giada Trebeschi, creerà una performance in cui, mentre l’autrice racconta del libro e dei momenti più importanti che hanno ispirato il romanzo, Giorgio Rizzo disegnerà dal vivo trasformando le parole in immagini, dando forma e colore al significato e l’intimo sentire delle parole».

I libri sono espressione della realtà, ci mettono a dura prova con le nostre emozioni e ci aiutano a riflettere, proprio come per "I miei stupidi intenti" di Bernardo Zannoni, vincitore della selezione "Salerno libro d'Europa", la storia di animali che dovranno interfacciarsi con le problematiche della nostra società.