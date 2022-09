Libri scolastici, genitori costretti a pagarli: «Il Comune ci mette troppo tempo»

Costretti ad anticipare i soldi dei libri scolastici alle librerie convenzionate. Succede a Nocera Superiore. Secondo quanto raccontato da alcuni genitori, i cui figli frequentano la scuola dell’obbligo, i titolari di alcune librerie hanno chiesto, alla presentazione dei buoni libro, l’anticipo dei soldi «perché il Comune ci impiega troppo tempo a pagarci».

Diverse persone hanno aderito, altre no chiedendo agli uffici comunali se era corretta la richiesta dei librai. «Nessun cittadino – ha spiegato la dirigente dell’ufficio della pubblica istruzione - è tenuto a versare soldi». La stessa dirigente ha inviato una lettera di diffida alle tre librerie presenti in città, pena la sospensione della convenzione. È intervenuto anche il sindaco Giovanni Maria Cuofano che ha inviato la polizia municipale per effettuare delle indagini.