«La vendetta del boss. L'omicidio di Salvia», la presentazione del libro a Castelnuovo

L'autore Antonio Mattone continua il tour dell'estate per presentare “La vendetta del boss. L'omicidio di Giuseppe Salvia” (Guida Editori) e fa tappa a Castelnuovo Cilento in piazza municipio oggi alle 21. Dopo i saluti del sindaco Eros Lamaida, sono previsti gli interventi di Alfonso Andria, presidente del Centro universitario europeo per i Beni culturali con sede a Ravello, e di Caterina Sergio, direttrice del carcere di Vallo della Lucania. Modera Carmela Santi.

Il libro si ispira a una storia vera. Ripercorre infatti la vicenda del vicedirettore del carcere di Poggioreale ucciso nel 1981 dalla Nuova camorra organizzata di Raffaele Cutolo, perché cercava di contrastare il potere del boss all’interno del penitenziario. Ed è anche l'occasione per descrivere il clima di quegli anni che si intrecciano con i principali fatti di cronaca, dal rapimento di Ciro Cirillo al terrorismo, utilizzando fonti diverse. Gli atti dei procedimenti giudiziari, i registri dell’epoca della casa circondariale, la cartella biografica di Salvia presente nel dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, arricchiti da oltre 80 interviste fatte a familiari, avvocati, amici di infanzia, colleghi del carcere, agenti e carcerati dell’epoca, ex-terroristi, magistrati, inquirenti. Tra le testimonianze inedite, quelle di Raffaele Cutolo stesso e di Mario Incarnato, autore dell’omicidio. A distanza di 40 anni vengono così alla luce altri particolari inquietanti, spunto di una riflessione attualissima.