Liceale senza mascherina a rischio sospensione gli studenti del Tasso minacciano occupazione

Mascherina non indossata, studentessa a rischio sospensione. Accade al liceo classico Tasso dove da lunedì è in corso la Settimana dello studente. «Evidentemente ci sono studenti a cui sfugge che siamo ancora in emergenza sanitaria. Negli organi collegiali abbiamo approvato la realizzazione della settimana dello studente concordata con i docenti. Ma non è pensabile che si vada in giro per i corridoi senza mascherina». Così la preside del Tasso, Carmela Santarcangelo, commenta il fatto mentre dai ieri gli studenti minacciano l’occupazione in segno di solidarietà nei confronti di una loro compagna.

I FATTI

Ieri mattina nelle scale del secondo piano del liceo classico di piazza San Francesco, tre studentesse non indossavano correttamente la mascherina. Una di loro l’aveva sotto il mento. Alla richiesta della dirigente di fare uso corretto del dispositivo di protezione individuale, la ragazza ha fatto il gesto di indossare la mascherina correttamente, ma quando la dirigente si è allontanata la mascherina era stata lasciata sotto il mento. Questo ha spinto la Santarcangelo prima a chiedere nuovamente di indossare correttamente la mascherina e successivamente di accompagnarla in presidenza per la comminazione della sanzione prevista dal regolamento di istituto. L’annuncio della sospensione alla ragazza ha fatto scattare la protesta dei compagni che si sono allontanati dalle aule per andare in aula magna d’istituto, dove c’erano già due classi impegnate nelle attività. Da qui la segnalazione della preside alla Digos per ripristinare l’ordine. Tensione, quindi, e studenti che già da stamattina puntano ad occupare il liceo di piazza San Francesco.

LA PRESIDE

«Qualcuno non ha capito che siamo ancora in emergenza sanitaria – dice la preside – abbiamo 7 classi in quarantena ed autosorveglianza, una rientra domani (oggi). Abbiamo approvato la realizzazione della settimana dello studente. Ma non posso accettare che si vada in giro per i corridoi senza mascherina. Avevo fatto una circolare già mercoledì per sottolineare l’importanza del rispetto delle regole. Sono giorni che stiamo mantenendo un equilibrio per consentire di far vivere l’esperienza ai ragazzi in sicurezza. La settimana dello studente si è aperta il 21 marzo e l’avrei interrotta già mercoledì dopo aver visto già segni di stanchezza e noia negli studenti, oltre che alunni del servizio d’ordine che camminavano nei corridoi senza mascherina, ma ho dato loro ancora fiducia rispettando sì il calendario presentato fino a venerdì, ma nel rispetto stringente dei protocolli di sicurezza». «Cerchiamo di garantire tutto quello che c’è da garantire – dice la preside - È una questione di dignità e di decoro. Non si può giustificare che una persona non usi la mascherina, è una legge dello Stato che ce lo impone e io sono tenuta a farla rispettare». Mercoledì la circolare della presidenza sul mancato rispetto del regolamento di istituto e dei protocolli anti Covid. «Il mancato uso delle mascherine da parte di taluni mette in gravissimo pericolo la salute e la sicurezza degli studenti e del personale tutto che non merita di rischiare la propria salute per la superficialità di taluni – scriveva la preside mercoledì - Una intollerabile superficialità che sarà sanzionata nelle modalità previste dal regolamento di istituto». Poi ieri la sospensione di un giorno annunciata ad una studentessa. E la reazione degli studenti pronti ad occupare la scuola.