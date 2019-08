Mercoledì 28 Agosto 2019, 06:35 - Ultimo aggiornamento: 28-08-2019 06:50

Il giudice del lavoro ha respinto il ricorso proposto dall’ex funzionario dell’ufficio tecnico comunale Antonio Berretti contro il licenziamento disciplinare disposto dal Comune di Santa Marina. I fatti risalgono ad alcuni anni fa e hanno avuto risvolti civili e penali. In sede di diritto del lavoro Berretti si è opposto al licenziamento. Ora è giunta la decisione del giudice che ha ritenuto legittime sette su otto delle assenze finite sotto processo. Giorni in cui Berretti ha sostenuto gli esami di profitto presso l’Università degli Studi di Napoli. L’ordinanza afferma «la contestazione della simulazione dello stato di malattia è risultata infondata. L’istruttoria espletata ha ampiamente corroborato la tesi del Berretti a dire del quale non soltanto l’attività accademica è compatibile con la propria patologia ma anzi la stessa è stata svolta per curare la predetta patologia». Solo per un giorno il giudice del lavoro ha ritenuto non motivata l’assenza.