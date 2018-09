Giovedì 27 Settembre 2018, 14:07 - Ultimo aggiornamento: 27-09-2018 14:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MERCATO SAN SEVERINO - Nuovo anno scolastico, vecchi problemi per l’istituto scolastico superiore Virgilio di Mercato San Severino. Tragedia sfiorata, l’altro giorno, presso il liceo classico, scientifico e linguistico, ospitato, da diversi anni, presso il centro sociale Marco Biagi. Le raffiche di vento, infatti, hanno divelto una parte del tetto in plexiglas durante l’orario scolastico, proprio mentre un alunno camminava nel corridoio sottostante. Per fortuna, la parte del tetto rimossa dalle folate del vento non è caduta all’interno del plesso, ma all’esterno, finendo nel vicino parcheggio, che, in quel momento - altra fortuita coincidenza - non era attraversato né da pedoni, né da automobili. Ma tanto è stato lo spavento per i settecento studenti circa, che, ieri mattina, hanno scioperato per protesta. E così, a pochi giorni dall’inizio dell’anno scolastico, i liceali hanno già disertato le lezioni. Il tutto mentre si attende la consegna del nuovo istituto scolastico, ormai completato nella frazione San Vincenzo.