Lezioni sotto le tende parasole. Per circa 60 studenti di classe prima del liceo Francesco De Sanctis di Salerno le attività didattiche partiranno all'aperto, anzi, all'ombra delle tende. Ecco una delle novità nel panorama delle comunità scolastiche che provano a ripartire dopo i mesi del lockdown. Sullo sfondo di una situazione epidemiologica in continua evoluzione, le scuole puntano a sfruttare gli spazi esterni alle scuole, prevalentemente i cortili. E così farà il liceo classico-scientifico De Sanctis che - fino a quando le condizioni meteo permetteranno - autorizzerà lezioni all'aperto in cortile sotto due tende parasole installate prima di ferragosto. «Abbiamo ricavato così gli spazi per accogliere due classi prime», annuncia la preside del liceo, Cinzia Lucia Guida.

LEGGI ANCHE Scuola, verso aperture scaglionate

A rotazione gli studenti occuperanno i posti all'aperto che la preside ha ricavato grazie alla installazione di due tende nella zona del cortile esterno adiacente l'anfiteatro del liceo di Torrione. «La nostra principale preoccupazione è stata quella di permettere ai ragazzi di rientrare a settembre nella massima sicurezza - sottolinea la preside Guida - Per la formazione di nuove aule abbiamo deciso di utilizzare tutti gli spazi più ampi ed adatti alla didattica, come l'auditorium, la biblioteca, i laboratori per rispettare le norme sul distanziamento fra i ragazzi. Inoltre, grazie all'intervento della Provincia, abbiamo ampliato alcune aule con l'abbattimento di tramezzi». E per due classi si è optato per il ritorno a scuola all'aperto. Lezioni all'ombra delle tende, quindi, nell'epoca Covid più difficile della storia della scuola. «Sempre nell'ottica di utilizzare il più possibile anche gli spazi esterni - spiega la preside del De Sanctis - abbiamo ritenuto utile ampliare le aule che hanno accesso anche dall'anfiteatro e dal cortile con le tende parasole. In tal modo siamo riusciti a ricavare altre aule più ampie necessarie per accogliere tutti gli alunni delle classi prime in presenza. È fondamentale per i ragazzi neo iscritti avere la possibilità di conoscersi, di relazionarsi con i nuovi docenti e con i nuovi compagni. Un lavoro che sicuramente ci permetterà successivamente di poter utilizzare questi spazi anche in maniera diversa e con funzioni alternative. Inoltre - chiude la Guida - tale realizzazione ci permetterà di separare gli ingressi degli alunni e di evitare assembramenti durante l'entrata a scuola e quindi non prevediamo orari differiti».



© RIPRODUZIONE RISERVATA

E quando gli spazi esterni non si possono sfruttare, entra in campo la sinergia tra scuole. Il mutuo soccorso trae alberghiero Virtuoso è un'altra novità in questa ostica vigilia del nuovo anno scolastico. Il Trani infatti ha deciso di prestare da settembre un intero piano della succursale di via Urbano II per ospitare le classi dell'alberghiero Virtuoso che verranno allocate al quarto piano della sede scolastica del Trani-Moscati. «In questa situazione di emergenza - dichiara, preside del Trani - è necessaria la sinergia tra scuole e delle scuole con gli enti locali. Col Virtuoso ci siamo accordati tra il preside uscente Casaburi e la neo preside Ornella Pellegrino. Concediamo il quarto piano della succursale di via Urbano II perché il Virtuoso era alla ricerca di spazi». «Mi dispiace - aggiunge Naddeo - cedere un piano ma viste le necessità sarebbe quanto mai opportuno avviare un processso di razionalizzazione degli spazi scolastici». Il distanziamento anti Covid ha fatto emergere le difficoltà strutturali della scuola e soprattutto la carenza di spazi. Nel capoluogo soffre anche il liceo Alfano I che ha perso quattro aule ospitate fino all'anno scorso nella sede del vicino comprensivo Quasimodo: studenti e docenti sono in fibrillazione e martedì si terrà un presidio di protesta degli studenti che chiedono nuovi spazi per avviare regolarmente l'anno scolastico.