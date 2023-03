Escrementi di topi e infiltrazioni d’acqua al liceo artistico Carlo Levi di Eboli. Ieri mattina gli studenti hanno allertato la polizia municipale e i vigili del fuoco. Negli ultimi giorno gli studenti hanno trovato gli escrementi dei ratti nelle aule e all’interno delle cassettiere dove ripongono i loro disegni, colori e matite. Addirittura i roditori avrebbero rosicchiato grafici e opere pittoriche rosicchiate.



La polizia municipale e i vigili del fuoco ieri mattina hanno raggiunto l’istituto scolastico ed hanno costatato sia la presenza di escrementi che le infiltrazioni d’acqua all’interno delle aule. «Abbiamo telefonato alla polizia municipale e ai vigili urbani per chiedere il loro intervento - dice Marco Letteriello, rappresentante di classe della quinta C - abbiamo chiesto interventi immediati di derattizzazione e manutenzione e il certificato di agibilità. Ci siamo accorti degli escrementi dei topi e delle infiltrazioni d’acqua già tre mesi fa. Sappiamo che è stato eseguito un intervento di derattizzazione ma non è bastato per risolvere il problema. Non è possibile trascorrere gran parte della giornata a scuola con grosse carenze igieniche ed anche strutturali».

Gli studenti, nei giorni scorsi, a turno si sono assentati per sollecitare gli interventi di manutenzione della scuola che dovrebbero essere predisposti dalla Provincia di Salerno. Intanto, ieri i vigili urbani dopo il sopralluogo effettuato hanno inviato una relazione alla Provincia di Salerno, al sindaco del Comune di Eboli e all’Asl per adottare urgenti provvedimenti e sollecitare la derattizzazione della scuola e gli interventi di manutenzione che oramai sono necessari.

A febbraio in alcune aule era già stato effettuato un intervento di derattizzazione come richiesto dal dirigente scolastico del liceo Levi, Laura Cestaro. Negli ultimi giorni però gli studenti si sono accorti che in molte aule c’erano gli escrementi dei ratti ed urina rinvenuti anche a ridosso dei distributori di bevande e snack. Addirittura è stato ipotizzato che i topi siano entrati nella scuola attraverso le fessure create dalle infiltrazioni d’acqua sui soffitti delle aule. Ovviamente gli studenti attendono che vengano effettuate manutenzione e derattizzazione. Infiltrazioni d’acqua anche nell’aula frequentata dagli studenti diversamente abili. Nel frattempo, da anni la palestra del liceo che era condivisa con gli alunni dell’istituto Aldo Moro è inagibile. «Temiamo che i topi si siano rintanati in palestra - ha affermato Flavio Fontanella studente della quinta C - la dirigente ci ha riferito che sarà indispensabile effettuare la derattizzazione anche all’esterno della scuola».