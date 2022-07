Lido abusivo sulla spiaggia pubblica, sequestrati lettini e ombrelloni

Gli uomini della Guardia Costiera hanno posto sotto sequestro sulla spiaggia libera di Pisciotta, nel Salernitano, circa 200 attrezzature tra ombrelloni, sedie, salvagente, sdraio, lettini e giocattoli. Le attrezzature occupavano abusivamente circa 7mila metri quadri di arenile libero.

Al termine dell'operazione è scattata una denuncia contro ignoti per occupazione abusiva di demanio marittimo. Solitamente i vacanzieri occupano la spiaggia libera lasciando anche di notte le attrezzature per riservarsi per giorni gli spazi. I controlli continueranno nei prossimi giorni anche in altre località rivierasche del Cilento.