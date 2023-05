Salerno, vandalizzato lido della zona orientale: la denuncia sociale del gestore

Brutta sorpresa questa mattina in un noto stabilimento balneare della zona orientale di Salerno. Alcuni vandali, infatti, avrebbero preso di mira un lido di Mercatello, devastando praticamente molti degli arredi presenti e pronti all’utilizzo per l’estate e lasciando rifiuti (tra bottiglie di alcool e avanzi di cibo) nell’area della struttura che in questi giorni è in allestimento per l’avvio della stagione balneare e turistica. A denunciare quanto accaduto, sia sui social che alle forze dell’ordine, è stato il titolare della struttura Erasmo Scialla.

«Questo è quello che subiamo continuamente sulle nostre strutture – ha scritto il proprietario, allegando al post alcune foto delle condizioni in cui sono stati ritrovati i luoghi interessati dall’azione dei balordi - confido nel buon senso delle persone per rintracciare i responsabili di questo scempio, grazie anticipatamente».

Sul posto è giunta la Polizia per gli accertamenti del caso e per risalire agli autori del folle gesto avvenuto presumibilmente durante la scorsa notte.