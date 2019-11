© RIPRODUZIONE RISERVATA

“Grazie a tutti voi per le gentili parole, il sostegno e la solidarietà sono 'piccoli segnali' che fanno bene al cuore”. È l’emozionante risposta arrivata da Liliana Segre al gruppo “Salesi” di Sala Consilina, che nelle scorse ore le hanno voluto manifestare la propria solidarietà dopo le terribili minacce che hanno reso necessaria l’assegnazione di una scorta alla senatrice a vita, per garantirne la sicurezza.La Segre ha voluto ringraziare il gruppo Salesi per la sensibilità dimostrata nei suoi confronti. “Il gruppo Salesi proporrà per la senatrice Liliana Segre la cittadinanza onoraria del Comune di Sala Consilina - preannuncia il capogruppo Domenico Cartolano -. Quanto accaduto alla Senatrice Liliana Segre non poteva lasciarci indifferenti – sottolinea Cartolano- innanzitutto come cittadini italiani e poi come gruppo politico. Il clima d’odio venutosi a creare intorno alla senatrice deve farci riflettere sull’importanza dell’utilizzo di toni più bassi e rispettosi, anche e soprattutto nell’ambito della dialettica politica. Il messaggio inviatoci dalla Segre ci riempie di orgoglio”.